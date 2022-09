British School in Nederland: jarenlange band met Elizabeth

Ook The British School in The Netherlands (BSN) heeft zijn medeleven betuigd na het overlijden van koningin Elizabeth. De internationale school voor kinderen tussen de 3 en 18 jaar laat weten dat de Queen de school in 1958 nog heeft bezocht.

“Koningin Elizabeth was al heel lang bevriend met de BSN”, aldus een verklaring op de website. De komende weken zullen studenten, de staf en hun families zich beraden op passende manieren om “haar opmerkelijke erfenis” te eren.

De school heeft een aantal vestigingen in Nederland.