Brits en Zweeds koningshuis besteden aandacht aan dyslexie

De Britse prinses Beatrice en haar man Edoardo Mapelli Mozzi hebben tijdens hun bezoek aan Zweden de eerste conferentie bijgewoond van de World Dyslexia Assembly Sweden. Ook de Zweedse koningin Silvia, prins Carl Philip en prinses Sofia waren aanwezig.

Beatrice en haar echtgenoot werden eerder deze week welkom geheten op het Koninklijk Paleis in Stockholm. De conferentie werd vrijdag gehouden en was georganiseerd door een stichting van Carl Philip en Sofia in samenwerking met de Britse organisatie Made By Dyslexia.

Verschillende vertegenwoordigers uit het onderwijs en het bedrijfsleven kwamen samen met het koningshuis en de Zweedse minister van Onderwijs om te bespreken hoe de kennis over dyslexie kan worden vergroot en het stigma dat eraan kleeft kan worden bestreden.