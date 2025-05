Brits hof deelt details van bezoek Charles en Camilla aan Canada

Het Britse hof heeft meer details bekendgemaakt over het aanstaande bezoek van koning Charles en koningin Camilla aan Canada. Het Britse koningspaar is op 26 en 27 mei in het land.

In Ottawa nemen Charles en Camilla deel aan een evenement dat “het rijke culturele erfgoed en de diversiteit van Canada laat zien”, aldus Buckingham Palace. Verder zal Charles de gouverneur-generaal van Canada, Mary Simon, en premier Mark Carney ontmoeten.

Op de tweede dag van het bezoek opent de koning het Canadese parlement. Het is volgens het Britse hof pas de tweede keer dat een monarch het parlement opent. De vorige keer was door koningin Elizabeth, in 1957.

Het aanstaande bezoek is de twintigste keer dat Charles naar Canada gaat, maar het is zijn eerste bezoek sinds hij in 2022 koning werd.