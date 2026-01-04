Abonnementen

Brits hof feliciteert darter Luke Littler met wereldtitel

Vorsten

04/01/2026 12:01 pm

De dartsprestaties van de Brit Luke Littler zijn niet onopgemerkt gebleven bij het Britse hof. Het paleis feliciteert de 18-jarige darter zondag met zijn tweede wereldtitel.

“Gefeliciteerd Luke Littler met je tweede WK-titel”, staat in een bericht op Instagram. Het hof deelde daarbij enkele beelden van de finale.

Littler won de finale zaterdag van de Nederlander Gian van Veen. De titelverdediger versloeg hem in Londen met 7-1 en verdiende met zijn zege 1 miljoen Engelse pond, ongeveer 1,15 miljoen euro.

