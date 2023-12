Brits hof hint op juridische stappen na namen in Eindstrijd

Buckingham Palace overweegt mogelijk juridische stappen nadat eerder deze week duidelijk werd dat in de Nederlandse versie van het boek Endgame de namen worden genoemd van degenen die opmerkingen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van de toen nog ongeboren zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan. Een woordvoerder van het hof zegt tegen de BBC “alle opties” te onderzoeken.

Het is niet duidelijk tegen wie of wat er mogelijk stappen volgen. Britse media waren tot dusver uiterst voorzichtig in het noemen van de namen. Piers Morgan was woensdagavond de eerste in zijn tv-programma.

Auteur Omid Scobie had de namen in de Engelse versie niet genoemd om “juridische redenen”, zo verklaarde de schrijver van Endgame, in het Nederlands Eindstrijd, tegen de BBC. Hoe ze na vertaling toch in de Nederlandse versie zijn beland is nog altijd niet duidelijk. De uitgevers in Engeland en Nederland doen onderzoek.

Xander Uitgevers heeft de eerste versie van de Nederlandse vertaling uit de handel genomen. Daarin stond dat toenmalig prins Charles en prinses Catherine de huidskleur van Archie zouden hebben besproken. In de nieuwe editie, die volgende week wordt uitgebracht, zijn deze passages verwijderd.