Brits koningshuis bedankt deelnemers Trooping the Colour

Het Britse koningshuis heeft de militairen bedankt die zaterdag meededen aan Trooping the Colour. Buckingham Palace noemt het een “triomfantelijke dag” in een post op Instagram. Ook deelt het koningshuis een video met meerdere hoogtepunten van de viering.

Meer dan duizend soldaten, tweehonderd paarden en driehonderd muzikanten liepen mee in de optocht. Daarnaast vond traditioneel een zogeheten flypast plaats, waarbij militaire vliegtuigen in formatie overvliegen met gekleurde rook erachter.

Trooping the Colour vindt ieder jaar op de zaterdag voor of na 10 juni plaats in het Verenigd Koninkrijk. Het is de officiële viering van de verjaardag van de regerend monarch in het land. De verjaardag van koning Charles is op 14 november.