Het Britse koningshuis heeft zondag kort stilgestaan bij de dood van koningin Elizabeth. De koningin overleed precies twee jaar geleden op 96-jarige leeftijd.

Het hof plaatste op sociale media een foto van de lachende koningin, gekleed in het roze. “We herinneren koningin Elizabeth, 1926-2022”, luidt de summiere tekst bij de foto.

Koning Charles is zondag in Schotland. Hij woonde samen met zijn vrouw koningin Camilla een kerkdienst bij in een kerk dichtbij Balmoral.