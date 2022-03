Brits koningshuis viert Mothering Sunday

Het Britse koningshuis staat zondag stil bij Mothering Sunday, zoals Moederdag in het Verenigd Koninkrijk genoemd wordt. Op Twitter delen meerdere Britse royals een foto van hun moeder ter ere van deze feestdag.

Prins Charles en zijn vrouw Camilla delen beiden een foto op Twitter. “Op Moederdag vieren we het leven van al onze moeders en denken we aan degenen die vandaag niet bij hun moeder kunnen zijn.” Ook koningin Elizabeth deelt een foto van haar moeder, Elizabeth Bowes-Lyon, die ook wel The Queen Mother werd genoemd. “Ik wens iedereen een hele bijzondere Moederdag.”

In het Verenigd Koninkrijk is Moederdag verbonden met Pasen, waardoor het wordt gevierd op de vierde zondag in de Vastentijd. In grote delen van de wereld, waaronder Nederland en België en de Verenigde Staten, valt Moederdag op de tweede zondag in mei.