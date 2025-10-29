Brits koningspaar bezoekt hindoeïstische tempel in Londen

Koning Charles en koningin Camilla hebben woensdag het 30-jarig bestaan van de hindoeïstische Neasden-tempel in Londen meegevierd. Het Britse koningspaar deed bij aankomst de schoenen uit en ontving bloemenkransen, bestaande uit anjers en rozen.

Charles en Camilla kregen vervolgens een rondleiding door de tempel en maakten spirituele ceremonies mee. Ook werden ze toegejuicht door tientallen kinderen met vlaggetjes, voorafgaand aan een plenair gebed voor wereldvrede. Aan het einde van hun bezoek poseerde het paar voor de ingang van de tempel, zo is te zien op het officiële Instagram-kanaal van de Britse monarchie.

Het gebouw werd in 1995 geopend en is de eerste traditionele hindoeïstische stenen tempel in Europa. Zowel de koning als de koningin bracht eerder een bezoek aan de hindoetempel, evenals de in 1997 overleden prinses Diana.