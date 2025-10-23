Brits koningspaar maakt kennis met paus Leo

Koning Charles en koningin Camilla hebben donderdag kennisgemaakt met paus Leo. Vlak na aankomst in Vaticaanstad had het paar een privéaudiëntie met de kerkvorst.

Het is niet bekend wat de drie met elkaar besproken hebben. Wel kwamen na afloop enkele foto’s van de ontmoeting naar buiten. Charles en Camilla poseren daarop ieder aan een zijde van de eerder dit jaar aangetreden paus.

Donderdagmiddag woont het koninklijk paar een dienst bij in de Sixtijnse Kapel, waardoor voor het eerst in vijfhonderd jaar een paus en een Britse monarch samen bidden.

Die dienst zou eigenlijk al in april plaatsvinden toen paus Franciscus, de voorganger van Leo, nog paus was. Een staatsbezoek moest toen worden uitgesteld vanwege gezondheidsproblemen van Franciscus. Het koninklijk paar had wel een privéontmoeting met hem.