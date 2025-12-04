Brits koningspaar toont Duitse bondspresident eeuwenoude slee

Koning Charles en koningin Camilla hebben donderdag afscheid genomen van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender, die op staatsbezoek zijn in het Verenigd Koninkrijk. Voordat het Britse koningspaar “Auf Wiedersehen” zei, lieten zij hun Duitse gasten eerst nog een eeuwenoude slee zien.

Charles en Camilla lieten de zogenoemde State Sleigh zien. Deze rode slee was ontworpen door prins Albert voor koningin Victoria en werd in 1845 genoemd in het dagboek van de vorstin. Victoria schreef op 11 februari 1845 over een ritje dat ze met het voertuig had gemaakt. “We hebben onze mooie slee uitgeprobeerd, waardoor hij vrij laat was voor de lunch. Rond 15.00 uur gingen we er samen mee uit en ik vond het vrij charmant.”

Steinmeier en Büdenbender poseerden daarna ook nog met een oude afbeelding van de slee die wordt voortgetrokken door twee paarden. Hierop is te zien hoe prins Albert de koningin en hun dochter, prinses Victoria, rondrijdt.