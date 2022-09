Brits Lagerhuis houdt herdenking voor koningin Elizabeth

Het Britse Lagerhuis is vrijdag samengekomen om de overleden koningin Elizabeth te eren. De bijeenkomst begon om iets na 13.00 uur Nederlandse tijd met 1 minuut stilte. Het geplande debat is vanwege de herdenking afgelast.

Voorzitter Lindsay Hoyle opende de bijeenkomst door zijn waardering voor Elizabeth uit te spreken en condoleances over te brengen. Premier Liz Truss, die daarna aan het woord kwam, omschreef de koningin als “een van de grootste leiders die de wereld ooit heeft gekend” en “de rots waarop het moderne Groot-Brittannië is gebouwd”. Ze sprak ook haar steun uit voor het nieuwe staatshoofd.

Oppositieleider Keir Starmer van Labour zei dat “ons land, onze mensen en dit Huis verenigd zijn in rouw”. Een Verenigd Koninkrijk zonder haar is volgens hem “moeilijk voor te stellen”. Hij sprak van een “groot en persoonlijk verlies voor de koninklijke familie”. “Toch is het er een die we allemaal delen omdat koningin Elizabeth een speciale persoonlijke relatie met ons allemaal heeft gecreëerd.”

Leden van het Lagerhuis kunnen vrijdag tot ongeveer 23.00 uur hun eerbetoon uitspreken, met aan het begin van de avond een pauze vanwege de eerste toespraak van koning Charles.