Britse actrice Jane Lapotaire, bekend van The Crown, overleden

De Britse actrice Jane Lapotaire is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media. Lapotaire stond tientallen jaren op het toneel, onder meer bij de National Theatre en de Royal Shakespeare Company. In de Netflix-serie The Crown was zij te zien als prinses Alice, de moeder van de Britse prins Philip.

Een van haar bekendste theaterrollen was die van Edith Piaf, die zij op zowel West End als Broadway vertolkte. In 1981 ontving ze voor deze rol een Olivier Award en een Tony Award, de hoogste Britse en Amerikaanse toneelonderscheidingen. Ook deelde zij in de jaren 90 het podium met Kenneth Branagh, onder meer in Hamlet, Richard II en Henry V. Later oogstte de actrice veel lof met haar vertolking van Maria Callas in het stuk Master Class, dat in Nederland later werd opgevoerd met Pia Douwes in de hoofdrol.

Hoewel Lapotaire in tientallen films en series te zien was, zag zij zichzelf vooral als toneelactrice. “Acteur in het theater zijn is een roeping”, zei zij hierover in 2015. “Je doet het niet om beroemd te worden, of rijk. Je doet het alleen maar omdat je van taal houdt.” In 2003 publiceerde Lapotaire een biografie, die ze schreef toen ze na een infarct een paar jaar niet kon spelen.

De actrice werd afgelopen jaar door koning Charles geridderd. Zij mocht zich Commander of the Order of the British Empire noemen vanwege haar grote betekenis voor de Britse toneel- en filmwereld.