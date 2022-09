Britse centrale bank rouwt om Elizabeth, biljetten blijven geldig

Medewerkers van de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk betuigen hun diepste medeleven aan de Britse koninklijke familie na het overlijden van koningin Elizabeth. “Voor de meesten van ons is ze het enige staatshoofd dat we ooit hebben gekend, en ze zal worden herinnerd als inspirerend figuur voor ons land en de Gemenebest”, zegt gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England.

De centrale bank benadrukt dat bankbiljetten met de beeltenis van Elizabeth een wettig betaalmiddel blijven. “Verdere mededelingen over bestaande bankbiljetten van de Bank of England worden gedaan na afloop van de periode van rouw”, staat in een verklaring op de website van de bank.