Britse ex-prins Andrew verlaat politiebureau

De voormalige Britse prins Andrew Mountbatten-Windsor heeft het politiebureau weer verlaten, melden journalisten ter plekke.

Hij werd eerder op de dag opgepakt op verdenking van wangedrag in een openbare functie. Mogelijk gaat het om informatie die Andrew als handelsgezant zou hebben doorgespeeld aan de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De politie voerde huiszoekingen uit bij de huidige en voormalige woning van Andrew. Volgens Sky News heeft Andrew bijna twaalf uur vastgezeten. Het is nog niet bekend of hij is ondervraagd. Ook is er nog geen formele aanklacht tegen de ex-prins, al is het volgens Britse media gebruikelijk dat die beslissing pas later wordt genomen.