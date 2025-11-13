Britse filmsterren bij kerstdienst prinses Catherine

De jaarlijkse kerstdienst georganiseerd door prinses Catherine wordt dit jaar bijgewoond door een aantal Britse filmsterren. Het evenement Together at Christmas heeft dit jaar als thema “de kracht van liefde en saamhorigheid”, meldt de Britse nieuwsdienst BBC.

Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor en Hannah Waddingham zullen tijdens de dienst naar verwachting een lezing geven. Na de voordrachten van de acteurs worden er door het koor van Westminster Abbey kerstliederen ten gehore gebracht en zijn er verschillende muzikale optredens.

Met het evenement wil Catherine mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving erkenning geven. De organisatie laat weten dat het thema is gekozen zodat “mensen op deze manier de liefde in alle vormen kunnen vieren in een wereld die vaak verdeeld en afgesloten aanvoelt.”

De kerstdienst vindt plaats op 5 december in Westminster Abbey en wordt rond de kerst uitgezonden op ITV.