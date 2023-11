Britse koning Charles houdt eerste troonrede

De Britse koning Charles houdt dinsdag zijn eerste volwaardige troonrede. Hij kondigt tijdens die ‘King’s Speech’ de beleidsplannen aan van de conservatieve regering. Daarmee opent hij ook het parlementaire jaar.

Het is de eerste keer in zeventig jaar dat weer een troonrede wordt uitgesproken door een koning. De afgelopen decennia was er steeds een ‘Queen’s Speech’ toen koningin Elizabeth op de troon zat. Charles viel vorig jaar wel in voor zijn moeder, die enkele maanden later zou overlijden op 96-jarige leeftijd.

Het optreden van de 74-jarige Charles wordt nauwlettend gevolgd. Hij moet volgens Britse media vermoedelijk regeringsplannen aankondigen waar hij persoonlijk geen voorstander van is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugdraaien van milieuregels.

Ceremonie

Het is niet alleen de eerste troonrede van Charles, maar ook de eerste keer dat die plechtigheid wordt gehouden sinds Rishi Sunak aantrad als premier. Zijn Conservatieve Partij staat in aanloop naar de verkiezingen flink achter in de peilingen en hij staat onder druk om het tij te keren.

De troonrede gaat gepaard met allerlei ceremoniële stappen. Zo wordt de kelder van het parlement doorzocht om te kijken of daar explosieven liggen. Daarmee wordt stilgestaan bij de ‘gunpowder plot’ (buskruitsamenzwering) uit 1605, een poging om het parlement op te blazen.

De toespraak van Charles wordt verwacht om 11.30 uur plaatselijke tijd (12.30 uur in Nederland). Er wordt dan ook ceremonieel een parlementariër ‘gegijzeld’ in Buckingham Palace, om de veilige terugkeer van de vorst te garanderen. De komende dagen wordt in het parlement gedebatteerd over de toespraak.