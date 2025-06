Britse koninklijke familie dankt militairen voor inzet

De Britse koninklijke familie heeft militairen geprezen en bedankt voor hun inzet. Het hof deelde ter gelegenheid van Armed Forces Day een bericht op sociale media.

“Bedankt voor uw onvermoeibare inzet voor de bescherming van het Verenigd Koninkrijk en de bevordering van vrede overzee. We zijn enorm dankbaar voor uw inspanningen, vaak in gevaar, en die van uw dierbaren, die u thuis steunen”, aldus het Britse hof. In het bericht worden ook de banden van de koninklijke familie met de strijdkrachten uitgelegd. Verscheidene leden van de koninklijke familie hebben in het leger gediend. Koning Charles is het hoofd van de strijdkrachten en heeft onder meer bij de marine gediend.

In het Verenigd Koninkrijk wordt sinds 2009 stilgestaan bij Armed Forces Day. Daarvoor eerden de Britten hun militairen tijdens Veterans’ Day.