Britse koninklijke familie eert veteranen op Windsor Castle

Koning Charles en koningin Camilla hebben dinsdagavond veteranen ontmoet en geëerd tijdens een receptie op Windsor Castle. Ook prins William en prins Edward waren bij de ontvangst aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst stonden de Britse vorst en zijn familieleden stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten. “Het was ontroerend om veteranen uit het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest te ontmoeten die in de Stille Oceaan en de Indische Oceaan hebben gediend – een generatie wier moed en opoffering miljoenen mensen vrede heeft gebracht en wiens nalatenschap ons vandaag de dag nog steeds inspireert”, staat onder een video op het Instagram-kanaal van William en Catherine.

Op beelden is te zien hoe de koninklijke familie met de veteranen in gesprek gaat en met hen op de foto gaat. Het gezelschap droeg een rode klaproos, waarmee oorlogsslachtoffers in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het Gemenebest worden herdacht.