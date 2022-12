Britse koninklijke familie weer bijeen voor kerstlunch

Voor het eerst sinds 2019 is de Britse koninklijke familie weer bij elkaar gekomen voor een kerstlunch. Die vindt traditioneel plaats op de woensdag voor Kerstmis. Koning Charles en koningin-gemalin Camilla organiseerden het evenement op Windsor Castle.

Voorheen nodigde koningin Elizabeth de rest van de familie altijd uit op Buckingham Palace. In 2020 moest ze de lunch afzeggen vanwege de coronacrisis en ook vorig jaar was de pandemie de reden dat de bijeenkomst niet door kon gaan. Elizabeth wilde haar familie toen op Windsor Castle verwelkomen.

De gastenlijst is niet openbaar maar Britse media gaan ervan uit dat de familie nagenoeg compleet was. Volgens The Telegraph mocht ook prins Andrew aanschuiven. Prins Harry, zijn vrouw Meghan en hun kinderen waren afwezig.