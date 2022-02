Britse krant: twijfel over echtheid foto Andrew en Giuffre

De advocaten van prins Andrew hebben hun pijlen gericht op de foto waarop de hertog van York samen met Virginia Giuffre staat. Ze willen het origineel zien en er een expert naar laten kijken, zeggen bronnen tegen de Britse krant I.

De foto, die al jaren rondgaat, werd gemaakt in maart 2001 in het huis van Ghislaine Maxwell, de ex-vriendin van de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Giuffre, die een zaak heeft aangespannen tegen de zoon van koningin Elizabeth, beweert dat dat op de avond was dat prins Andrew haar voor het eerst seksueel heeft misbruikt. De hertog heeft de aantijgingen altijd ontkend.

Het juridische team van Andrew zou nu een kopie van de originele foto willen hebben omdat ze twijfelen aan de echtheid ervan. Het beeld zou belangrijk bewijsmateriaal kunnen zijn.

Prins Andrew wordt volgende maand naar verluidt onder ede gehoord in de misbruikzaak die tegen hem loopt. De inhoudelijke behandeling van de zaak start in het najaar.