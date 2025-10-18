Britse kranten: val prins Andrew compleet na teruggeven titels

De Britse kranten zitten zaterdag op één lijn met hun analyses van het besluit van prins Andrew om zijn koninklijke titels op te geven. De broer van koning Charles lag al jaren onder vuur vanwege zijn contacten met de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein.

“De val van Andrew is compleet”, stelt The Guardian in een analyse. “Dit is de uitkomst waar koning Charles en de prins van Wales al lange tijd op hoopten. Alle giftige krantenkoppen rond Andrew hielpen de koninklijke familie en het instituut monarchie niet.” De krant stelt dat de val van Andrew zes jaar geleden begon, toen hij een interview gaf aan Newsnight. “De vernedering is nu compleet voor een man die zoveel waarde hecht aan zijn status.”

The Telegraph stelt dat het besluit van Andrew “het hoogtepunt is na een lange reeks incidenten die de koninklijke familie in verlegenheid brachten”. In een commentaar schrijft de krant dat “de situatie voor de koning ondraaglijk was geworden. In eerste instantie was Andrew een moeilijk dossier voor de monarchie. Maar inmiddels was het zo’n giftige crisis geworden, die het voortbestaan van de monarchie bedreigde.”

Vernederd

Ook de Britse roddelpers is vernietigend in commentaren over het besluit van Andrew. “Vernederd”, kopt The Sun. “Er moest iets gebeuren omdat Andrew de aandacht afleidde van al het goede werk dat de andere royals deden, en vooral de koning zelf.” De krant noemt de publieke val van Andrew “spectaculair”.

The Daily Mail noemt Andrew “inhalig, verwend en onwetend. Maar zijn grootste probleem was dat hij totaal geen vermogen had om te snappen hoe zijn gedrag eruitzag voor gewone mensen.” Ook volgens deze krant “overschaduwde de prins zes jaar lang elke goede intentie van de rest van de koninklijke familie met zijn smerigheden en leugens.”