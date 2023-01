Britse kranten vullen voorpagina’s wederom met prins Harry

De nieuwste uitspraken van prins Harry zijn voor de meeste grote Britse kranten opnieuw reden om de (complete) voorpagina’s te vullen met de tweede zoon van koning Charles. Maandag werd bekend dat de hertog van Sussex in nieuwe tv-interviews met ITV en CBS vertelt dat hij zijn familie ’terug’ wil. Hij claimde echter ook dat zijn vader en broer William niet open lijken te staan voor een verzoening.

“Prins Harry: ik wil mijn vader en broer terug”, kopt The Telegraph met grote letters op de voorpagina, met daaronder een grote foto van Harry die afkomstig is uit het ITV-interview. Volgens de krant is het duidelijk dat de hertog bezig is met een pr-campagne voor de aanstaande release van zijn boek Spare.

Ook onder meer The Times, The Daily Mail, The Daily Express, The Mirror, The Sun en The Daily Star hebben ruimte gemaakt voor de uitspraken van Harry. “Hertog haalt alweer op tv uit naar familie”, kopt The Sun. “En zegt vervolgens dat hij vrede wil sluiten.”

De interviews worden allebei op zondag uitgezonden, twee dagen voordat Harry’s boek verschijnt. Vorige maand prijkte de prins ook al meermaals op de voorpagina’s vanwege de Netflix-documentaire Harry & Meghan.