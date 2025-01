Britse krantenuitgever schikt en zegt sorry tegen prins Harry

News Group Newspapers (NGN) van mediatycoon Rupert Murdoch heeft geschikt in de rechtszaak met prins Harry, meldt de BBC. De prins had de zaak aangespannen omdat kranten van NGN op onrechtmatige wijze privé-informatie van de Britse prins zouden hebben verkregen. NGN heeft excuses aangeboden, werd woensdag bekend.

Prins Harry werd tussen 1996 en 2011 afgeluisterd door The Sun, een van de tabloids die NGN uitgeeft. News Group Newspapers verontschuldigt zich bij de hertog van Sussex “voor de impact op hem van de uitgebreide berichtgeving en de ernstige inbreuk op zijn privéleven en het privéleven van Diana, prinses van Wales, zijn overleden moeder, met name tijdens zijn jonge jaren”. Ook erkent NGN schuld en biedt de organisatie excuses aan “voor het leed dat de hertog is aangedaan en de schade die is toegebracht aan zijn relaties, vriendschappen en familie”. De uitgever zegt Harry “een aanzienlijke schadevergoeding te betalen” voor zijn leed. Hoe hoog die vergoeding is, werd niet bekendgemaakt.

NGN heeft ook excuses aangeboden aan Tom Watson, de voormalige vicevoorzitter van de Britse Labour Party, die tussen 2009 en 2011 door News of the World werd bespied. “NGN erkent en verontschuldigt zich ook voor de negatieve gevolgen die dit heeft gehad voor de familie van Lord Watson en heeft ermee ingestemd hem een aanzienlijke schadevergoeding te betalen.”

De zaak zou eigenlijk dinsdag van start gaan in Londen, maar werd vertraagd. De afgelopen dagen waren beide partijen “in zeer intensieve onderhandelingen” om de zaak te schikken.