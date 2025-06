Britse media: staatsbezoek Trump waarschijnlijk in september

De Amerikaanse president Donald Trump brengt waarschijnlijk dit jaar nog een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, melden verschillende Britse media. De kans is groot dat het staatsbezoek in september plaatsvindt.

Koningshuisverslaggever Chris Ship van ITV citeert in een bericht op X een paleisbron: “Zijne Majesteit kent president Trump al vele jaren en kijkt ernaar uit om hem en de First Lady later dit jaar te ontvangen.”

Trump werd eerder dit jaar door de Britse premier Keir Starmer uitgenodigd voor een tweede staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. De premier was in februari op bezoek in Washington en gaf een uitnodigingsbrief van koning Charles aan Trump. De Amerikaanse president had in april nog gezegd dat hij Charles in september zal bezoeken.