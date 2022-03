Britse media zeggen sorry voor verkeerd citeren van prins William

Verslaggevers van Britse media als de Daily Express en ITV hebben hun excuses aangeboden voor het verkeerd citeren van prins William. In artikelen van woensdag tekenden zij op dat William over de oorlog in Oekraïne zei dat “Britten meer gewend zijn aan conflict in Afrika en Azië. Het is vreemd om dit in Europa te zien”. Die uitspraak zorgde voor ophef online omdat twitteraars vonden dat de prins daarmee zei dat oorlog in andere werelddelen dus heel normaal is. Die vergelijking bleek William echter niet te hebben gemaakt, zeggen de verslaggevers nu.

De prins zei wel dat oorlog in Europa “vreemd is om te zien”, maar daar liet hij het bij. “In alle chaos werd een opmerking van hem verkeerd gehoord en ontstond een storm op sociale media. Excuses voor de verslaggeving”, zegt Richard Palmer van de Daily Express. Verslaggevers van ITV en Daily Mail delen een fragment van het bezoek om aan te tonen dat William aanvankelijk verkeerd is geciteerd.

De prins deed de uitspraken tijdens een bezoek aan het Ukrainian Cultural Centre in Londen. William ging daar samen met zijn vrouw Catherine naartoe.