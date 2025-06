Britse militairen lopen warm voor verjaardagsparade koning

In Londen is gerepeteerd voor Trooping the Colour, de jaarlijkse militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van de Britse vorst. Honderden militairen deden zaterdag mee aan de oefening. Anders dan in de meeste jaren was er dit keer niemand van de koninklijke familie bij aanwezig.

Tijdens Trooping the Colour toont altijd één van de zogenoemde Household-regimenten – Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards – zijn vlag, ook wel kleur genoemd, aan de vorst. Dit jaar is die eer aan de Coldstream Guards en dat is het enige regiment zonder koninklijke kolonel. Daardoor was er ook geen lid van de familie bij de laatste repetitie aanwezig.

Vorig jaar was er ook niemand van de familie omdat prinses Catherine, erekolonel van de Irish Guards, het toen nog rustig aan deed vanwege haar gezondheid. Zij maakte daarvoor destijds zelfs haar excuses aan ‘haar’ regiment.

Trooping the Colour vindt volgende week zaterdag plaats. De verjaardagsparade wordt al sinds 1748 gehouden voor de Britse vorst en is sinds 1760 een jaarlijks evenement.