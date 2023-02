Britse minister kritisch over Taliban-uitspraken prins Harry

De Britse minister van Defensie Ben Wallace is kritisch over de passage in het boek Spare van prins Harry, waarin hij zegt dat hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 mensen heeft gedood. Wallace vindt dat de hertog van Sussex door uit de school te klappen zijn voormalige legerkameraden “in de steek heeft gelaten”.

Wallace zei in een interview met het Britse radiostation LBC dat “opscheppen” niet bij het leger hoort en dat het “teamsport” is. “Het gaat er niet om wie het meest kan schieten. Als je begint te praten over wie wat heeft gedaan, laat je al die andere mensen in de steek. Je bent geen beter mens omdat jij het deed en zij niet.”

Op de vraag of prins Harry door wel iets te zeggen een ongeschreven code heeft gebroken, wilde Wallace niet reageren. “Je moet prins Harry zelf naar zijn keuzes vragen.” Harry kreeg al eerder kritiek op zijn uitspraken over zijn diensttijd. Nog niet eerder leverde iemand uit het Britse kabinet kritiek.

De hertog van Sussex vertelt in zijn boek dat hij geen voldoening haalde uit het doden van die mensen, maar zich er ook niet voor schaamde. “Natuurlijk had ik dat getal liever niet op mijn militaire cv of in mijn hoofd gehad, maar ik had ook liever in een wereld zonder Taliban en zonder oorlog geleefd.”