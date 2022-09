Britse oud-premiers loven koning Charles

Voormalige Britse minister-presidenten hebben de nieuwe koning Charles III de hemel in geprezen. David Cameron zei in een interview met de BBC dat zondag wordt uitgezonden: “Van wat ik heb gezien, zal hij briljant zijn in deze baan. Briljant in luisteren, briljant in het stellen van vragen, het geven van wijze aanbevelingen en wijs advies. Dit was waarschijnlijk de langste leertijd in de geschiedenis.”

Volgens Cameron, die tussen 2010 en 2016 premier was, is de nieuwe koning, net als zijn overleden moeder Elizabeth, een “uitstekende diplomaat” en zal hij “een zeer waardige opvolger” blijken te zijn als het gaat om het ondersteunen van de Britse regering in het buitenland.

Tony Blair, die tussen 1997 en 2007 regeringshoofd was, beaamt die lof. In de Sunday Times schreef hij dat de koning goed is voorbereid op wat hem te wachten staat. Hij voelt op dit moment de zware verantwoordelijkheid die rust op de schouders van Charles. “Maar ik geloof ook in hem.” Gesterkt door het voorbeeld van zijn moeder, is zijn genegenheid voor het ambt duidelijk, aldus de oud-politicus. “Hij is een intelligente, zorgzame en goede man.”

Blair is ervan overtuigd dat Charles’ gevoel voor dienstbaarheid aan zijn volk en zijn liefde voor hen net zo diep zijn als die van zijn moeder. “Hij is goed voorbereid en ik twijfel er niet aan dat hij de taak aankan.”

Charles (73) is zaterdag officieel uitgeroepen tot het nieuwe Britse staatshoofd. Hij was donderdag al automatisch koning geworden met het overlijden van zijn moeder, koningin Elizabeth II.