Britse paleizen doen het licht uit voor Earth Hour

Koning Charles en koningin Camilla zullen zaterdagavond een uurtje in het donker zitten. Met het uitschakelen van het licht op Buckingham Palace, Clarence House en Windsor Castle wordt er aandacht gevraagd voor Earth Hour, meldt het Britse koninklijk huis op Instagram.

Earth Hour is een wereldwijd initiatief van het Wereld Natuur Fonds om aandacht te vragen voor milieukwesties. Het initiatief ontstond in 2007 en vindt meestal op de laatste of voorlaatste zaterdag van maart plaats.

De Britse royals moedigen hun volgers aan om de lichten ook te doven. “Doe met ons mee en geef een uur aan de aarde door 60 minuten lang het licht uit te doen.”