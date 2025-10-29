Britse politici twijfelen of Andrew op Windsor Estate mag wonen

Een Britse parlementaire commissie vraagt zich af of prins Andrew nog wel in een landhuis op Windsor Estate moet blijven wonen. Het is een uitzonderlijke reactie van de Britse politiek op alle commotie rond Andrew en zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew besloot eerder deze maand zijn koninklijke titels af te staan, na een gesprek met zijn broer, koning Charles.

De Britse media hebben sindsdien diverse verhalen over Andrew en zijn woonomstandigheden gepubliceerd die in het Verenigd Koninkrijk wenkbrauwen doen fronsen. Zo zou Andrew al meer dan twintig jaar nauwelijks huur betalen voor zijn dertig kamers tellende landhuis, de Royal Lodge.

Woensdag stelde de parlementaire commissie Openbare Rekeningen vragen over deze berichten aan de Crown Estate, die bezittingen van de koninklijke familie beheert, en het ministerie van Financiën. Deze zet is opmerkelijk, omdat over het algemeen in het parlement geen kritiek wordt geuit op Britse royals.

De commissie heeft een antwoord geëist vóór 28 november. In principe heeft prins Andrew een overeenkomst getekend dat hij tot 2078 in de Royal Lodge mag blijven wonen.