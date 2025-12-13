Britse politie: geen verdere actie over bewering lijfwacht Andrew

De Londense politie gaat geen verdere actie ondernemen naar aanleiding van beschuldigingen dat Andrew Mountbatten-Windsor zijn beveiligingsagent had gevraagd Virginia Giuffre te controleren. In een verklaring liet de politie zaterdag weten dat er een gebrek aan bewijs is, meldt persbureau Reuters.

“Tot op heden hebben we geen aanvullend bewijs ontvangen dat heropening van het onderzoek zou rechtvaardigen”, stelt de politie. Eerder meldde zij “actief onderzoek” te doen naar de beschuldigingen die in de Britse krant Mail on Sunday te lezen waren.

Volgens de beweringen zou de voormalige prins in 2011 aan zijn lijfwacht hebben gevraagd Giuffre te schaduwen. Giuffre, die eerder dit jaar zelfmoord pleegde, heeft Andrew jarenlang beschuldigd van seksueel misbruik toen ze minderjarig was. De broer van koning Charles heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

In oktober verscheen het postume boek van Giuffre, waarin ook Andrews band met zedendelinquent Jeffrey Epstein werd beschreven. Het gevolg van de openbaringen was onder meer dat koning Charles de prinsentitel van zijn broer afnam. Ook moest Andrew de Royal Lodge in Windsor verlaten.