Britse politie onderzoekt video van iemand die koningin bedreigt

De Britse politie doet onderzoek naar een video waarin een gemaskerd persoon zegt dat hij koningin Elizabeth wil vermoorden. De video is mogelijk gemaakt door de 19-jarige man die zaterdag werd opgepakt nadat hij met een kruisboog het terrein van Windsor Castle had betreden. De 95-jarige koningin verbleef in het kasteel om kerst te vieren. Ze was in het gezelschap van onder anderen haar zoon Charles en zijn vrouw Camilla.

De beelden zouden zijn geplaatst op het sociale medium Snapchat, 24 minuten voordat de indringer bij Windsor Castle werd aangehouden. The Sun kreeg de beelden in handen. In de video zegt de persoon een Indiase sikh te zijn. Hij zegt “wraak” te willen nemen voor het bloedbad van Amritsar in India in 1919. Bij dit bloedbad doodden militairen van het Brits-Indiase leger honderden onbewapende mensen.

De indringer zit vast en krijgt psychische hulp. Hij is geen van de gebouwen op het terrein ingegaan.