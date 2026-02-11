Britse politie sprak met OM over beschuldigingen tegen Andrew

De politie van Thames Valley heeft met het Britse Openbaar Ministerie gesproken over beschuldigingen aan het adres van de voormalige Britse prins Andrew. De jongere broer van koning Charles zou toen hij speciaal handelsgezant was vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met de omstreden zakenman en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

In een verklaring waar Britse media over schrijven, bevestigt de politie dat het onderzoek doet naar de kwestie. “Als onderdeel hiervan hebben we overleg gevoerd met gespecialiseerde officieren van justitie van het Openbaar Ministerie”, aldus de verklaring. De politie noemt het in dit stadium niet gepast om verdere details te delen. “Hoewel we geen indicatie kunnen geven voor wanneer er een besluit wordt genomen over het al dan niet openen van een strafrechtelijk onderzoek, kunnen we u verzekeren dat de politie van Thames Valley zo snel mogelijk vooruitgang boekt.”

Andrew Mountbatten-Windsor was tussen 2001 en 2011 speciaal handelsgezant van het Verenigd Koninkrijk. Uit e-mails zou blijken dat hij vertrouwelijke informatie over zijn werk deelde met Epstein. Maandagavond reageerde Buckingham Palace in een verklaring op de beschuldigingen richting Andrew Mountbatten-Windsor. Het paleis stelde bereid te zijn de politie te helpen bij het onderzoek.

De voormalige prins ligt al jaren onder vuur om zijn banden met de in 2019 overleden Epstein. Mountbatten-Windsor had ook contact met Epstein nadat hij al was veroordeeld. Afgelopen najaar nam Charles de titels van zijn jongere broer af.