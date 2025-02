Britse prins Edward verwelkomd in Nepal

De Britse prins Edward en zijn vrouw Sophie zijn dinsdag aangekomen in Nepal. De hertog en hertogin van Edinburgh werden verwelkomd op het vliegveld in Kathmandu en gingen daarna direct naar het presidentieel paleis voor een ontmoeting met president Ram Chandra Poudel.

Het gezelschap sprak onder meer over klimaatverandering in het Himalaya-land en er werden ook herinneringen opgehaald aan eerdere koninklijke bezoeken aan Nepal. Edwards ouders koningin Elizabeth en prins Philip bezochten het land in 1960 en 1986.

“Nepal en het Verenigd Koninkrijk hebben al eeuwenlang een hechte relatie, en we zijn het land dankbaar voor zijn steun bij de ontwikkeling van Nepal”, zei de president volgens lokale media. Ook wenste hij koning Charles, de broer van Edward, het beste voor zijn gezondheid. Vorig jaar werd duidelijk dat bij Charles kanker is vastgesteld.

Edward en Sophie blijven tot zondag in Nepal.