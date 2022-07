Britse prins Richard en vrouw vieren gouden huwelijksjubileum

De hertog en hertogin van Gloucester hebben een nieuwe mijlpaal bereikt. Prins Richard en zijn vrouw Birgitte van Deurs vieren vrijdag hun gouden huwelijksjubileum, wat betekent dat zij vijftig jaar zijn getrouwd.

Speciaal voor de gelegenheid is een nieuwe foto van de kleinzoon van koning George en koningin Mary naar buiten gebracht met zijn Deense vrouw. Daarop poseert Van Deurs in een okergele jurk, samen met de prins die een donkerblauwe broek en lichtblauw overhemd draagt. De hertog heeft een arm om zijn vrouw heen geslagen. De foto is eerder deze week gemaakt in de tuin van hun huis, Kensington Palace.

Ook het Britse koninklijk huis feliciteert de hertog en hertogin met hun jubileum. “Gelukkig gouden huwelijksjubileum gewenst aan de hertog en hertogin van Gloucester!”, valt te lezen in een tweet. Bij het bericht wordt ook de nieuwe foto van het stel gedeeld.