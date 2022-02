Britse prins William bij rugbywedstrijd tussen Engeland en Wales

De Britse prins William heeft zaterdag de rugbywedstrijd tussen Engeland en Wales bijgewoond. Het duel werd op Twickenham in Londen gespeeld en is onderdeel van het Six Nations-toernooi.

William had zijn vrouw Catherine en zoontje prins George bij zich. De achtjarige royal leek zich prima te vermaken op de tribune.

Voor Catherine was de wedstrijd speciaal. Het was de eerste keer dat ze een duel van Engeland bezocht als beschermvrouwe van de Rugby Football Union (RFU), de nationale rugbybond van Engeland. Ze is de opvolger van prins Harry. Hij moest zijn rol als beschermheer opgeven toen hij en zijn vrouw Meghan braken met het koninklijk huis. Daarbij gaven ze ook al hun functies uit naam van de koninklijke familie op.

Prins William is al vanaf 2016 beschermheer van de rugbybond van Wales, de Welsh Rugby Union (WRU). Op Twickenham zag hij Wales verliezen, ondanks een sterke comeback aan het eind van de wedstrijd. De Engelsen wonnen het duel uiteindelijk met 23-19.