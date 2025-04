Britse prins William naar uitvaart paus namens koning Charles

Namens zijn vader, de Britse koning Charles, gaat prins William zaterdag naar de uitvaart van de maandag overleden paus Franciscus. Dat maakte een woordvoerder van de prins dinsdag bekend.

De uitvaart op het Sint-Pietersplein wordt bijgewoond door meer royals, zoals het Belgische en Spaanse koningspaar.

Of er vanuit Nederland leden van het koninklijk huis bij de plechtigheid aanwezig zullen zijn, is nog niet bekend. Eerder op de dag liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten nog geen reactie te hebben op het nieuws dat de uitvaart, die dan samenvalt met Koningsdag, op zaterdag is.