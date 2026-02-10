Britse prinses Anne reikt olympische medailles uit

De Britse prinses Anne heeft maandag twee keer medailles uitgereikt tijdens de Olympische Spelen in Italië. Dat deed de jongere zus van koning Charles als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Anne mocht eerst bij de winnende freestyleskiërs Mathilde Gremaud, Eileen Gu en Megan Oldham op het onderdeel slopestyle de medailles omhangen en ’s avonds nogmaals na de finale op het onderdeel big air in het snowboarden. Daar wonnen Kokomo Murase, Zo Sadowski-Synnott en Seungeun Yu respectievelijk het goud, zilver en brons.

Oldham vertelde tegen de Canadese omroep CBC dat Anne “heel lief” tegen haar was. “Ze feliciteerde me en vroeg me of er nog meer onderdelen komen waarop ik in actie kom. Ze wenste me geluk.”