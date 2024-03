Britse prinses Catherine lijdt aan kanker

De Britse prinses Catherine heeft kanker. De ziekte kwam aan het licht na haar buikoperatie in januari, heeft Kensington Palace bekendgemaakt.

Het was lange tijd onduidelijk wat er precies met Catherine (42) aan de hand is. Het paleis meldde in januari enkel dat ze een geplande buikoperatie zou ondergaan en dat ze zeker tot en met Pasen rust moest houden. De aanleiding voor de ingreep werd niet bekendgemaakt, maar het hof meldde destijds wel dat het niet om kanker ging.

In een videoboodschap vertelt Catherine, de echtgenote van prins William, dat latere tests uitwezen dat er kanker was gevonden. “Mijn medische team adviseerde me daarom om een preventieve chemokuur te ondergaan en ik ben nu in het vroege stadium van behandeling”, vertelt de prinses, die in januari dertien dagen in het ziekenhuis lag.

Enorme schok

Het nieuws kwam “als een enorme schok” voor Catherine en haar gezin, zeker nadat eerder dit jaar ook bekend werd dat koning Charles aan kanker lijdt. Ze zegt dat ze het daarom eerst privé wilde verwerken. “Zoals je je kunt voorstellen, heeft dit tijd gekost”, vertelt ze. “Het heeft me tijd gekost om te herstellen van een grote operatie om met mijn behandeling te kunnen beginnen. Maar het heeft ons vooral tijd gekost om alles aan George, Charlotte en Louis uit te leggen op een manier die bij hen past en om hen gerust te stellen dat het goed met me komt.”

Catherine zegt dat het goed met haar gaat en dat ze “elke dag” sterker wordt. “William is een grote bron van troost en geruststelling. Net als de liefde, steun en vriendelijkheid die door zo velen van jullie is getoond. Het betekent veel voor ons allebei.” De prinses vraagt in de komende tijd om rust en privacy.

Op sociale media werd de afgelopen tijd veel gespeculeerd over de reden van Catherines langdurige afwezigheid. Die speculaties werden verder aangewakkerd nadat het hof een foto van het gezin van Catherine had vrijgegeven. Die bleek later door de prinses zelf bewerkt te zijn.