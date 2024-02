Britse rapper Wiley verliest koninklijke onderscheiding

De Britse rapper Wiley is een koninklijke onderscheiding kwijtgeraakt naar aanleiding van antisemitische uitspraken die hij in het verleden heeft gedaan. Het nieuws werd aangekondigd op de website van de Britse Cabinet Office. De artiest moest zijn onderscheiding inleveren omdat hij het zogenoemde ‘honours system’ in “diskrediet” heeft gebracht.

De rapper, die eigenlijk Richard Cowie heet, werd in 2017 benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE) voor zijn inzet voor de muziek. Maar in 2020 zorgde hij voor ophef met een reeks antisemitische uitlatingen op sociale media. De 45-jarige artiest bood wel zijn excuses aan, maar werd later geweerd van onder meer Twitter (nu X) en Instagram.

Wiley wordt gezien als een van de sleutelfiguren in grime, een subgenre in elektronische muziek. Hij heeft dan ook de bijnaam Godfather of Grime. In het Verenigd Koninkrijk scoorde hij meerdere top 10-hits met nummers als Wearing My Rolex, Never Be Your Woman en Heatwave.