Britse regering na datalek Catherine: we moeten prinses steunen

Ook de Britse regering heeft gereageerd op het vermeende datalek in The London Clinic rondom prinses Catherine. Een woordvoerder van premier Rishi Sunak zegt tegen Sky News dat iedereen achter de prinses van Wales moet gaan staan.

“Het is duidelijk dat er strikte regels zijn voor patiëntgegevens die gevolgd moeten worden”, zegt de woordvoerder. “Ik denk dat we allemaal achter de prinses van Wales moeten staan, en ook achter de prins van Wales, en we wensen haar natuurlijk een zo spoedig mogelijk herstel.”

De Daily Mirror meldde dinsdag dat personeel van de privékliniek “had geprobeerd toegang te krijgen tot persoonlijke medische rapporten” van Catherine, die daar in januari een buikoperatie onderging. Ziekenhuisdirecteur Al Russell liet aan Sky News weten dat “alle passende onderzoeks-, regelgevings- en disciplinaire maatregelen” zullen worden genomen mocht er sprake zijn van een datalek. De directie van het ziekenhuis is een intern onderzoek gestart naar ten minste één medewerker.

Ook datawaakhond ICO stelt een onderzoek in naar het ziekenhuis, waar koning Charles ook recent nog geopereerd is aan zijn prostaat.