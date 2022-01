Britse republikeinen komen met campagne voor einde monarchie

Britse republikeinen komen in februari met een grootschalige campagne om een einde te maken aan de Britse monarchie. De actie heeft als titel Not Another 70 en verwijst naar de zeventigste verjaardag van de Britse koningin Elizabeth II als vorstin. Dit platina jubileum wordt in juni gevierd met een vierdaags feest.

De republikeinen vinden deze mijlpaal een mooi moment om het historische instituut af te schaffen. “Een luidruchtige minderheid kijkt uit naar de festiviteiten”, stelt woordvoerder Graham Smith. “Maar we moeten vooral naar de toekomst kijken. Het beeld van koning Charles stemt mij niet vrolijk. En er is een goed democratisch alternatief. Het wordt tijd dat we daar een serieuze discussie over gaan voeren.”

Uit peilingen blijkt overigens nog steeds dat een ruime meerderheid van de Britten achter de monarchie staat. Vooral koningin Elizabeth, inmiddels 95, is onverminderd populair onder haar onderdanen. Haar zoon Charles krijgt echter minder steun. Het republikeinse geluid is vooral te horen onder jonge Britten.

De festiviteiten beginnen op donderdag 2 juni, met de Trooping the Colour-parade. Op 4 juni zendt de BBC vanaf Buckingham Palace een speciaal liveconcert uit, waar “een aantal van ’s werelds grootste sterren” het jubileum van de Queen zullen meevieren. Op 5 juni, de laatste dag van de vieringen, staat ook een parade op het programma.