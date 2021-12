Britse royals genieten van vroege kerstmis

Een deel van de Britse koninklijke familie heeft zich woensdag verzameld voor een vroege kerstmis in Westminster Abbey in Londen. Het evenement, dat de naam Together at Christmas heeft, wordt op kerstavond uitgezonden door de Britse zender ITV.

Prins William en zijn vrouw Catherine zitten in het publiek net als Sophie, de gravin van Wessex, prinses Beatrice en haar man Edoardo, prinses Eugenie en Zara en Mike Tindall. Ook Catherines ouders en haar broer James en zus Pippa zijn van de partij.

Tijdens de mis zijn er onder meer optredens van beroemde zangeressen als Ellie Goulding en Leona Lewis.