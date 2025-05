Britse royals herdenken tachtig jaar na bevrijding

De Britse koning Charles en Camilla woonden donderdag een dienst bij om de tachtigste VE-day te vieren. De dienst vond plaats in Westminster Abbey. Victory in Europe Day is de Britse versie van Bevrijdingsdag.

Naast Charles en Camilla waren ook andere leden van het Britse koningshuis aanwezig bij de dienst. Ook onder anderen prinses Anne, prins William en prinses Catherine woonden de viering bij.

De dienst begon kort na 12.00 uur lokale tijd. De royals voegden zich bij 1800 andere aanwezigen. Gezamenlijk hielden zij twee minuten stilte om stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.