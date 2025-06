Britse royals houden minuut stilte voor slachtoffers crash India

Leden van de Britse koninklijke familie dragen zaterdag rouwbanden tijdens Trooping the Colour, de militaire parade ter ere van de verjaardag van Charles. Dat doen zij als teken van respect voor degenen die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in India. Ook werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Tientallen Britten kwamen door het ongeluk om het leven.

Het dodental van het vliegtuigongeluk donderdag in de Indiase stad Ahmedabad is opgelopen tot 279. Aan boord van het toestel van Air India, dat kort na opstijgen neerstortte, waren 242 mensen. Slechts één persoon overleefde het ongeluk.

De 76-jarige Charles zat tijdens de militaire parade samen met zijn vrouw koningin Camilla in een koets. Een week geleden werd al bekendgemaakt dat Charles opnieuw niet te paard van Buckingham Palace naar Horse Guards Parade en terug zou rijden. Vorig jaar nam Charles vanwege zijn gezondheid voor het eerst in een koets plaats tijdens Trooping the Colour. De koning had toen pas recent weer zijn werk opgepakt nadat bekend was geworden dat hij wordt behandeld voor kanker. In 2023, zijn eerste Trooping the Colour als koning, nam Charles wel te paard deel aan de jaarlijkse militaire parade.

Paarden

De Britse prinses Catherine nam zaterdag tijdens Trooping the Colour plaats in een koets met haar drie kinderen: prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Haar man, prins William, reed de route te paard. Dat deed hij samen met prinses Anne en prins Edward.

Trooping the Colour is een jaarlijks terugkerende ceremonie die wordt gehouden op de zaterdag voor of na 10 juni ter ere van de officiële verjaardag van de regerende monarch van het Verenigd Koninkrijk. Charles is jarig op 14 november.