Britse royals leggen krans op Remembrance Sunday

Leden van de Britse koninklijke familie staan zondag stil bij de slachtoffers van de twee wereldoorlogen en de gewapende conflicten. Dat doen zij op Remembrance Sunday.

Onder anderen koning Charles, koningin Camilla, prins William, prinses Anne en prins Edward zijn zondag naar de Cenotaaf op Whitehall in Londen, het nationale gedenkteken, gekomen. Charles, William, Anne en Edward, allemaal gekleed in militair uniform, legden daar een krans. Camilla keek van een afstand toe. Iemand anders legde een krans namens de koningin.

Het eerbetoon vindt traditiegetrouw plaats op de tweede zondag van november, omdat die zondag het dichtst bij 11 november ligt. Op 11 november 1918 werd de Wapenstilstand in de Eerste Wereldoorlog ondertekend.

Zaterdag was het National Remembrance Day in het Verenigd Koninkrijk. In de avond onthulde Charles nieuwe standbeelden van zijn ouders, koningin Elizabeth en prins Philip. Daarbij raakte de monarch zichtbaar geëmotioneerd.