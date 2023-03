Britse royals vieren eerste Moederdag zonder Elizabeth

De Britse koninklijke familie staat zondag uitgebreid stil bij Moederdag, dat in het Verenigd Koninkrijk altijd drie weken voor Pasen wordt gevierd. Op Instagram plaatst het Britse koningshuis zondag onder meer een foto van een jonge koningin Elizabeth met koning Charles als peuter. Het is voor de koning (74) de eerste keer dat hij deze dag zonder zijn vorig jaar overleden moeder viert.

“Aan alle moeders overal ter wereld en aan degenen die hun moeder vandaag misschien missen. We denken aan jullie en wensen jullie een speciale #Moederdag”, schrijft het koninklijk huis op Instagram. Behalve de foto van Charles en zijn moeder is er ook een foto van koningin-gemalin Camilla met haar moeder geplaatst. Rosalind Cubitt overleed in 1994.

Ook de prins en prinses van Wales staan op sociale media stil bij Moederdag. Zij delen twee niet eerder getoonde foto’s van prinses Catherine en haar drie kinderen. Op de eerste foto zit de prinses van Wales samen met prins George (9), prinses Charlotte (7) en prins Louis (4) in een boom en op de tweede houdt ze lachend haar jongste zoon Louis in haar armen.

In het bijschrift onder de foto wensen de Walesjes hun volgers een fijne dag. “Een fijne Moederdag van onze familie voor die van jullie”, staat er te lezen.

De foto’s zijn gemaakt door Matt Porteous, een fotograaf die de royals vaker voor zijn lens heeft. Gezien de kleding die Catherine en de kinderen op de nieuwste foto’s dragen, komen ze uit dezelfde serie als die waaruit ze met Kerstmis een gezinsfoto deelden. De foto’s zijn gemaakt in de tuin van hun huis in Norfolk.