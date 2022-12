Britse tabloid The Sun biedt excuses aan voor column over Meghan

De Britse tabloid The Sun heeft vrijdag excuses gemaakt voor een column van Top Gear-presentator Jeremy Clarkson over Meghan Markle. In een verklaring die vrijdagavond op de website is geplaatst zegt The Sun dat de krant “zich realiseert dat met vrijheid van meningsuiting van columnisten ook verantwoordelijkheid voor uitgevers komt”.

Het gewraakte artikel is van de website verwijderd. Clarkson schreef onder meer dat hij “droomde van de dag waarop Meghan naakt door de straat zou lopen terwijl mensen ‘schaam je’ tegen haar roepen en uitwerpselen naar haar gooien”.

Het was volgens de presentator een “onhandige verwijzing” naar een scène uit de serie Game of Thrones. Bij veel lezers schoot deze vergelijking in het verkeerde keelgat. De 62-jarige Brit twitterde maandag dat hij geschrokken was van de ophef en beloofde in het vervolg beter op te letten.

Daarmee ging de commotie echter niet voorbij. Meer dan zestig Britse parlementsleden hebben een brief naar The Sun geschreven naar aanleiding van de column. In het schrijven aan de tabloid eisen de politici, onder aanvoering van Caroline Nokes, dat de krant verdere actie onderneemt tegen de oud-presentator van Top Gear.

Volgens de politici horen geschreven stukken als die van Clarkson niet in de huidige maatschappij thuis en dragen zij bij aan “dit onacceptabele klimaat van haat en geweld”, aldus de parlementariërs.