Britse tv-zender komt met satirische musical over prins Andrew

De Britse televisiezender Channel 4 maakt een satirische musical over prins Andrew. De humoristische special van een uur gaat volgens The Hollywood Reporter over belangrijke momenten, relaties en controverses uit het leven van de prins.

In de uur durende musical komt ook het beruchte BBC-interview met Andrew aan de orde, waarin hij in 2019 sprak over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein en de aantijgingen dat hij seks had gehad met door Epstein geregelde minderjarige vrouwen. Kort na dat gesprek legde de prins zijn openbare functies neer en verdween uit de openbaarheid.

De rol van Andrew wordt gespeeld door de Britse comedian Kieran Hodgson. Hij heeft ook het script geschreven. Wanneer Prince Andrew: The Musical wordt uitgezonden is niet bekendgemaakt.

De musical maakt deel uit van speciale uitzendingen vanwege het 40-jarig bestaan van Channel 4. “Dit seizoen toont aan dat Channel 4 nog net zo ondeugend, ontwrichtend en onderscheidend is als bij de oprichting veertig jaar geleden”, zegt zenderbaas Ian Katz.